"Eles precisam de nós mais do que precisamos deles", diz Trump sobre Brasil e América Latina

Frase foi dita enquanto o presidente americano assinava os primeiros decretos do novo mandato. ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (20), que o Brasil — assim como os outros países — precisa mais dos EUA do que ao contrário.

— A relação é excelente. Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles. Eles precisam de nós. Todos precisam de nós — respondeu Trump ao ser perguntado se iria falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e como seria a relação com o Brasil e com a América Latina. As informações são do g1.

A frase foi dita em resposta a uma pergunta da repórter da TV Globo Raquel Krähenbühl, enquanto o presidente americano assinava os primeiros decretos do novo mandato no salão oval da Casa Branca.

O presidente Lula disse, mais cedo, que torce por uma "gestão profícua" com Trump.

— Tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os EUA e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua para que o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser histórico ao que é do Brasil — disse Lula.