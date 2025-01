MP colombiano reativa ordens de prisão contra cúpula de guerrilha ELN

Também estão incluídos membros da equipe de negociação do ELN (Exército de Libertação Nacional) nos diálogos de paz com o governo, que começaram em 2022, mas que estão suspensos desde a sexta-feira por decisão do presidente, Gustavo Petro.

Camargo justificou sua decisão com base "na prática de novos delitos por parte de integrantes do ELN", após a escalada de violência que desde a quinta-feira abala a região fronteiriça de Catatumbo, assolada por cultivos de drogas, onde os rebeldes travam uma luta sangrenta contra dissidentes das Farc e atacam a população civil.

Em agosto de 2022, poucos dias após assumir o poder, o presidente Petro pediu ao Ministério Público que suspendesse as ordens de prisão contra 18 líderes do ELN, entre eles o principal negociador de paz, Pablo Beltrán.

Desde que chegou ao poder, Petro aposta em uma saída dialogada para o conflito com guerrilhas, gangues e grupos de narcotraficantes. No entanto, a violência põe em xeque a tentativa do presidente esquerdista de fazer as pazes com todos os grupos armados da Colômbia.