Morre Jean-Marie Le Pen, líder histórico da extrema direita na França

Em 2011, entregou as rédeas do partido à sua filha Marine Le Pen, que o rebatizou de Reagrupamento Nacional (RN) em 2018 e se esforçou para moderar a imagem da formação.

"Depois de ter servido no exército francês na Indochina e na Argélia, e como tribuno do povo na Assembleia Nacional e no Parlamento Europeu, esteve sempre ao serviço da França e defendeu a sua identidade e soberania", escreveu na rede X o presidente do RN, Jordan Bardella.