Helicóptero que colidiu com avião estava em voo de treinamento, diz autoridade

ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos que colidiu com um avião de passageiros na quarta-feira (29) estava em um voo de treinamento no momento do incidente. A informação foi confirmada à CNN por Heather Chairez, chefe de mídia da Força-Tarefa Conjunta da Região da Capital Nacional.

Ainda não se sabe de onde o Black Hawk decolou. Na noite de quarta-feira (29), o helicóptero colidiu em um avião comercial que transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. As aeronaves caíram no Rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que fica a seis quilômetros da Casa Branca.

Informações preliminares apontam que três pessoas estavam a bordo do helicóptero - que tem capacidade para transportar 11 pessoas sentadas e quatro tripulantes, segundo o g1.

Os modelos Black Hawk foram fabricados pela empresa norte-americana Sikorsky e são usados há mais de 40 anos pelos militares dos Estados Unidos, ainda de acordo com a publicação. Atualmente, são mais de 4 mil aeronaves do tipo em serviço em todo o mundo.

O helicóptero Black Hawk, que pesa quase seis mil quilos, também é utilizado pela Força Aérea Brasileira (FAB), e atuou, por exemplo, nas enchentes do Rio Grande do Sul e nas Terras Indígenas Yanomami.

Resgate de vítimas

Uma força-tarefa foi montada para resgatar as vítimas da colisão entre um avião comercial e um helicóptero militar. As equipes são formadas por policiais e bombeiros, que realizam buscas no local do acidente. Vídeos publicados nas redes sociais mostram helicópteros sobrevoando o rio e varrendo a água com holofotes.

Nas margens do Potomac, dezenas de luzes piscantes foram vistas ao longo das diferentes orlas, segundo um repórter da agência de notícias AFP.

Caminhões de bombeiros, alguns transportando botes infláveis, foram mobilizados para a operação de resgate. De acordo com a CNN norte-americana, dezenas de bombeiros estão realizando operações de mergulho no local da queda do avião.