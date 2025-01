Operação de resgate de vítimas de colisão entre avião e helicóptero nos Estados Unidos envolve bombeiros, mergulhadores e aeronaves

Unidades de resposta a emergências conduzem operações de busca e resgate no Rio Potomac, perto do Aeroporto Ronald Reagan de Washington. AL DRAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Uma força-tarefa foi montada para resgatar as vítimas da colisão entre um avião comercial e um helicóptero militar nos Estados Unidos, que ocorreu na noite de quarta-feira (29).

As aeronaves caíram nas proximidades do Rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que fica a seis quilômetros da Casa Branca.

Equipes de resgate, incluindo policiais e bombeiros, estão realizando buscas no local do acidente. Vídeos publicados nas redes sociais mostram helicópteros sobrevoando o rio e varrendo a água com holofotes.

Nas margens do Potomac, dezenas de luzes piscantes foram vistas ao longo das diferentes orlas, segundo um repórter da agência de notícias AFP.

Caminhões de bombeiros, alguns transportando botes infláveis, foram mobilizados para a operação de resgate.

De acordo com a CNN norte-americana, dezenas de bombeiros estão realizando operações de mergulho no local da queda do avião.

— Os esforços de busca e resgate estão em andamento no rio Potomac — disse Edward Kelly, presidente-geral da Associação Internacional de Bombeiros, na rede social X.