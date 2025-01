França quer isolar os 'cem maiores' traficantes de drogas 'em uma prisão de alta segurança'

A França isolará até meados do ano, em uma "prisão de alta segurança", os "100 maiores traficantes de drogas" que continuam conduzindo suas atividades criminosas atrás das grades, anunciou o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, na noite de domingo.

"Vamos escolher uma prisão francesa, esvaziá-la (...) e colocar os 100 maiores traficantes de drogas lá, porque seria completamente isolada, segura, com agentes penitenciários especialmente treinados", disse ele à televisão LCI.

"Vamos mostrar que quando um traficante está na prisão, ele não consegue fazer um telefonema nem ter uma vida agradável", acrescentou Darmanin, sem especificar qual prisão seria escolhida.

O ex-ministro do Interior, entre 2020 e 2024, que fez do combate ao tráfico de drogas uma de suas prioridades após assumir a pasta da Justiça em dezembro, espera "atacar com muita força" essa "ameaça à segurança interna".

"Temos que fazer contra as drogas o mesmo que fizemos contra o terrorismo e isso funcionou, embora ainda haja atentados", acrescentou Darmanin, garantindo que a França soube se equipar com "armas muito fortes" no nível judicial e administrativo.

O anúncio foi feito na véspera da viagem de seu colega do Ministério do Interior, Bruno Retailleau, ao porto de Le Havre, no noroeste da França, para revelar a quantidade de drogas apreendidas entre janeiro e novembro de 2024.