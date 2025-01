Ataques ucranianos provocam incêndios em instalações industriais e de energia russas

Um ataque ucraniano de grande porte provocou incêndios em instalações industriais e de energia em várias regiões russas nesta terça-feira (14), informaram as autoridades dos dois países. Os bombardeios atingiram a região do Tartaristão e a de Saratov, situadas a várias centenas de quilômetros da fronteira ucraniana.

Na região fronteiriça de Briansk, o exército ucraniano reivindicou um bombardeio com mísseis contra uma fábrica de químicos em Seltso, que produz explosivos para as forças russas.

O Ministério da Defesa russo informou que o bombardeio foi realizado com seis mísseis americanos ATACMS e seis mísseis britânicos Storm Shadow , que foram abatidos sem deixar vítimas.

Uma fonte do serviço de segurança ucraniano (SBU) afirmou que os "mísseis atingiram diretamente o recinto" e provocaram "um grande incêndio". O mesmo informante disse que outra fábrica de químicos foi bombardeada na região de Tula, perto de Moscou, além de um depósito de munições em um aeródromo em Engels, na região de Saratov, e uma refinaria de petróleo na mesma área.

Nos arredores de Kazan, no Tartaristão, autoridades locais russas relataram um ataque ucraniano com drone que incendiou um depósito de gás. O governo local disse no aplicativo de mensagens Telegram que ninguém se machucou.