Vários ex-rebeldes, incluindo jihadistas estrangeiros, são nomeados oficiais do Exército sírio

O novo líder da Síria, Ahmed al Sharaa, nomeou ex-rebeldes para cargos de comando dentro do futuro exército do país, entre eles jihadistas estrangeiros, segundo especialistas.

As novas autoridades sírias anunciaram na semana passada um acordo para a dissolução dos grupos armados provenientes da coalizão de islamistas radicais que derrubou o presidente Bashar al Assad em 8 de dezembro e sua integração ao Ministério da Defesa.

Após mais de meio século de domínio da família Assad, as novas autoridades trabalham para reestruturar o aparato do Estado instituído pelo governo anterior, cujo exército entrou em colapso.

Em um decreto publicado na noite de domingo no Telegram, o "Comando Geral" de Sharaa inclui uma lista de 49 nomes, entre eles os de rebeldes sírios e ex-oficiais do exército que desertaram após o início da guerra em 2011 e se aliaram aos rebeldes islamistas.

- "Reestruturação do exército" -

Essas nomeações ocorreram "no contexto do desenvolvimento e modernização do exército [...], para garantir a segurança e a estabilidade", segundo o decreto.