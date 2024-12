Senador argentino está em prisão domiciliar em Assunção após ser acusado de tentativa de contrabando

Um senador argentino preso na quarta-feira no Paraguai com mais de 200 mil dólares (valor em 1,2 milhão de reais na cotação atual) em seu poder sem declarar, foi transferido, nesta sexta-feira (6), de Ciudad del Este para Assunção, onde comparecerá perante um juiz após ser acusado de contrabando, informaram fontes policiais.

Os representantes do Ministério Público concluíram que a intenção dos réus "era presumivelmente ocultar as somas de dinheiro, no sentido de não inserir por meio de canais legais um instrumento que, devido ao seu valor, deveria ser declarado".

O político argentino disse que estava satisfeito em permanecer no Paraguai até que os fatos fossem esclarecidos. "Fizemos as declarações pertinentes e estamos à disposição do sistema judiciário para que ele tome as medidas que julgar adequadas", reiterou em breves declarações aos jornalistas.