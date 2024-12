Rede de call centers desarticulada na Rússia aplicava golpes em cidadãos do Brasil e de outros países

FSB encontrou funcionários que atuavam em esquema criminoso que aplicava golpes em vários países. RT / Reprodução

O Serviço Federal de Segurança da Federação Russa (FSB) desarticulou uma rede de call centers que aplicava golpes em cidadãos de diversos países, incluindo Reino Unido, Canadá, Brasil e nações da União Europeia. De acordo com as autoridades russas, o grupo fez mais de 100 mil vítimas ao redor do mundo. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a FSB, o esquema beneficiava o ex-ministro da Defesa da Geórgia, David Kezerashvili, figura central do Milton Group, como a organização é conhecida. Ele estaria foragido em Londres. As atividades ilegais do grupo geravam uma receita diária de cerca de US$ 1 milhão, equivalente a aproximadamente R$ 6 milhões.

Na operação da FSB, 11 gerentes e funcionários dos call centers foram presos, e as investigações seguem em andamento.

Uma reportagem da BBC, publicada em abril de 2023, detalhou o funcionamento do esquema de fraude bilionária. O grupo utilizava cerca de 152 marcas para aplicar os golpes, incluindo EverFX, Solo Capitals e Coinevo. As vítimas eram atraídas por anúncios nas redes sociais que prometiam altos retornos financeiros em investimentos de criptomoedas.

Durante conversas telefônicas, os atendentes convenciam as vítimas a continuar investindo mesmo após sucessivas perdas de dinheiro.

— As vítimas pensam que têm uma conta real com a empresa, mas não há, na verdade, nenhuma transação, é apenas uma simulação — explicou um ex-funcionário do grupo Milton à BBC, em 2023.

A emissora britânica chegou a acompanhar uma operação realizada por autoridades alemãs e georgianas em call centers localizados em Tbilisi, capital da Geórgia.

Nas mesas dos atendentes, foram encontrados documentos úteis para enganar as vítimas. Em um deles, lia-se: "Poupança inferior a 10 mil, muito medroso, deve cair no golpe em breve".