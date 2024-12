'O mundo está ficando um pouco louco neste momento', diz Trump em Paris

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (7) que o mundo está ficando "um pouco louco" em uma reunião com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, em Paris, onde ele participará da reabertura da Catedral de Notre-Dame.

O presidente eleito elogiou as relações com seu colega francês, apesar das tensões que eram aparentes entre os dois durante seu primeiro mandato. "Tivemos um ótimo relacionamento, como todo mundo sabe. Conquistamos muito", disse ele.

Os dois políticos se abraçaram e apertaram as mãos várias vezes nos degraus do palácio presidencial francês, onde Trump foi recebido com honras.