Novo líder da Síria diz que pode levar 4 anos para organizar eleições

O novo líder da Síria, Ahmed Al Sharaa, disse que pode levar quatro anos para realizar eleições em seu país, em uma entrevista ao canal saudita Al Arabiya TV transmitida neste domingo (29), três semanas após a queda do presidente Bashar Al Assad.

Sharaa também destacou a importância de manter os laços com o Irã e a Rússia e pediu que o governo do presidente eleito Donald Trump, nos Estados Unidos, retire as sanções contra seu país.