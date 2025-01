Na Coreia do Sul, mandado de prisão para presidente deposto Yoon Suk-yeol é apresentado

O Gabinete de Investigação de Corrupção para Funcionários de Alto Nível da Coreia do Sul, que lidera a investigação conjunta com autoridades policiais e militares sobre a tomada de poder que durou apenas algumas horas, confirmou que solicitou o mandado do Tribunal Distrital Ocidental de Seul.

Sob as leis do país, locais que potencialmente têm segredos militares não podem ser apreendidos ou revistados sem o consentimento da pessoa responsável, e é improvável que Yoon deixe voluntariamente sua residência caso o pedido de prisão seja aceito.

Há também preocupações sobre possíveis conflitos com o serviço de segurança presidencial de Yoon se as autoridades tentarem detê-lo à força.

Um relatório do promotor visto pela AFP indica que Yoon autorizou as forças armadas a disparar suas armas se precisassem entrar no prédio do Parlamento no dia em que promulgou a fracassada lei marcial.