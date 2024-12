Hamas diz que negociações em Doha sobre trégua em Gaza são 'sérias e positivas'

O movimento islamista palestino Hamas declarou, nesta terça-feira (17), que as negociações no Catar para alcançar um trégua na Faixa de Gaza são "sérias e positivas", um dia após uma delegação israelense chegar a Doha para se reunir com mediadores.

Os diálogos seguem à visita a Doha, em 11 de dezembro, de David Barnea, chefe do Mossad, serviço de inteligência israelense, afirmou, nesta segunda, uma fonte próxima das negociações. No entanto, nada indica que ele vá participar das conversas atuais.

A guerra teve início com o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, que causou a morte de 1.208 pessoas, civis em sua maioria, segundo um balanço com base em dados oficiais.