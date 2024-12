CEO de seguradora de saúde é morto a tiros em rua de Nova York

Brian Thompson, 50 anos, CEO da seguradora de saúde americana UnitedHealthcare, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (4), em Midtown Manhattan, em Nova York.

O empresário caminhava em direção ao Hotel Hilton, vestindo terno e gravata, para participar da conferência anual com investidores da empresa, a ser realizada no salão do hotel.

Segundo apuração da CNN, um atirador mascarado teria esperado Thompson chegar por cerca de 10 minutos antes de atirar diversas vezes, a uma distância de seis metros. O atirador teria fugido do local de bicicleta, em direção a um beco.

No momento, a principal suspeita da polícia é de que o assassino tenha fugido para o Central Park. Investigações sugerem que o crime tenha sido premeditado.

O empresário foi atingido no peito. Ele foi levado ainda com vida ao hospital Mount Sinai West, onde morreu.

Investigação em andamento

Os detalhes sobre o ocorrido ainda não foram esclarecidos pelas autoridades. A polícia de Nova York suspeita que o crime tenha sido planejado, considerando o tempo de espera do atirador até o alvo chegar, às 6h45min no horário local (8h45min no horário de Brasília).

Ninguém foi preso até o momento. Conforme o g1, o suspeito estaria usando uma jaqueta cor de creme, uma mochila cinza e uma máscara preta cobrindo o rosto.

— Nós estamos profundamente entristecidos com os acontecimentos dessa manhã, e nossos pensamentos estão com todos os afetados pela tragédia. Demais questionamentos devem ser direcionados ao Departamento de Polícia de Nova York — comunicou o gerente do Hotel Hilton à CNN.

Segundo o representante, Thompson, natural do Estado de Minnesota, não estava registrado como hóspede no hotel.

A UnitedHealthcare faz parte do conglomerado de saúde UnitedHealth Group, citado entre as 10 maiores empresas dos Estados Unidos em termos de faturamento, segundo o ranking Fortune 500, publicado pela revista Forbes neste ano.