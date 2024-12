Casabe, pão de mandioca ancestral, é declarado Patrimônio da Humanidade

Com sua textura crocante e sabor neutro, o casabe, uma tortilha à base de mandioca de origem indígena, foi incluída, nesta quarta-feira (4), na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

O casabe é um tipo de pão achatado e circular de tamanhos variados, mas sempre maior do que uma tortilha tradicional. Muito crocante, pode ser branco ou dourado se for torrado, e é feito de mandioca, um tubérculo rico em amido.

Mais tarde, quando perceberam que a preservação do pão feito de trigo não funcionava nessa ilha do Caribe, eles se voltaram para a mandioca. "Foi assim que surgiu o primeiro provérbio do novo mundo: na falta de pão, casabe", acrescenta Atiles, um estudioso do assunto.