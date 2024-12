Brasil é reeleito para presidência no comitê da paz da ONU

O Brasil foi eleito para mais um mandato no Comitê Organizacional da Comissão para Consolidação da Paz das Nações Unidas (PBC, na sigla em inglês). O país já havia ocupado a presidência do colegiado neste ano.

A informação foi confirmada neste sábado (21) pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE). A eleição ocorreu por aclamação no dia 19 dezembro e valerá pelo período entre 2025 e 2026 .

O comitê foi criado em 2005, com a participação do Brasil, a fim de coordenar esforços internacionais para a promoção da paz sustentável e duradoura.

À frente do colegiado neste ano, o Brasil defendeu o fortalecimento do órgão para prevenção de conflitos internacionais e a consolidação da paz em 2025. O país participa das atividades do comitê de forma ininterrupta desde 2010.