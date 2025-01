Apagão atinge 90% da população de Porto Rico na véspera do Ano-Novo

Um apagão de grandes proporções deixou Porto Rico às escuras na manhã desta terça-feira (31), último dia do ano. As informações são da CNN.

Instabilidade energética

Resposta do governo

O governador Pedro Pierluisi afirmou que as empresas Luma Energy e Genera foram convocadas para explicar as causas do apagão e apresentar soluções para acelerar o restabelecimento do serviço.