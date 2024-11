Em entrevista

"Trump tem de pensar como habitante do planeta Terra ao tomar medidas sobre meio ambiente", diz Lula

Declaração do presidente da República foi dada após ser questionado sobre a promessa do republicano de cortar regulamentações climáticas em favor do setor petrolífero

08/11/2024 - 07h57min Atualizada em 08/11/2024 - 08h36min Compartilhar Compartilhar