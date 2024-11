A primeira urna das eleições dos Estados Unidos foi aberta na pequena comunidade de Dixville Notch, no Estado de New Hampshire, nesta terça-feira (5). No local, a votação começou exatamente à meia-noite (2h, no fuso de Brasília) e foi encerrada minutos depois. A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump tiveram empate, com três votos cada. As informações são do portal g1.