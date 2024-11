Após duas edições, a tradicional “foto de família” foi retomada na Cúpula do G20. Pouco depois das 15h30min, segundo o g1, os 40 líderes convidados para a cúpula no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM) foram até os jardins do espaço e posaram para o retrato oficial. Ao fundo, um dos cartões postais do Rio: o Pão de Açúcar.