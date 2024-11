O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o presidente da Argentina, Javier Milei, admitiu um aumento da pobreza do país vizinho nos últimos anos durante a cúpula de líderes das 20 maiores economias do globo (G20) nesta segunda-feira, 18. O reconhecimento se deu em meio a uma mudança de postura do líder da direita na adesão à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.