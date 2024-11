Relações internacionais

Biden fala com Lula e confirma viagem ao Brasil para G20 e visita à Amazônia

Presidente dos EUA chega a Manaus no dia 17, onde se reunirá com lideranças locais para discutir aquecimento global. Cúpula das 20 maiores economias do mundo acontece no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19, quando o democrata deve se encontrar com o petista

07/11/2024 - 21h47min Atualizada em 07/11/2024 - 22h58min