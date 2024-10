Mais 227 brasileiros foram resgatados de Beirute, no Líbano, nesta segunda-feira (7). A aeronave KC-30 deixou a capital do país por volta das 12h30min (horário de Brasília). Este é o segundo voo de repatriação realizado pela Força Aérea Brasileira (FAB) desde o início do conflito entre Israel e Hezbollah.