Na manhã deste domingo (6), às 10h20min, o primeiro voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com brasileiros repatriados do Líbano pousou na Base Aérea de Guarulhos. Antes de pousar em São Paulo, a maior aeronave da FAB, modelo KC-30, realizou parada técnica em Lisboa, Portugal, para reabastecimento. As informações são do g1.