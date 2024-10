O Partido Liberal Democrata (PLD) do Japão, do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, tem sido alvo de críticas por escândalos de corrupção e queda de apoio. No entanto, ainda que o partido enfrente seu maior desafio em mais de uma década, qualquer resultado nas eleições parlamentares de domingo, 27, deve manter o domínio do grupo no país.