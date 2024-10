No dia em que prestou homenagem às vítimas do ataque do Hamas, Israel deu sinais de que a guerra, que completou um ano nesta segunda-feira, 7, está longe do fim. O Exército enviou mais tropas ao Líbano, iniciou uma ofensiva por mar e isolou áreas na fronteira, que serão transformadas em zonas militares. Os sinais enviados pelo governo israelense são de que uma trégua parece cada vez mais distante.