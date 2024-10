Processo em andamento

Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, é investigado por estupro de adolescente

Informação foi dada pelo ministro da Justiça, César Siles, em coletiva de imprensa; ex-mandatário do país teria se envolvido com garota de 15 anos e tido um filho com ela, em 2016

03/10/2024 - 22h53min Atualizada em 04/10/2024 - 06h55min