O bilionário e CEO da Tesla, Elon Musk, deve comparecer ao comício do candidato republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira, 4, pela campanha do ex-presidente. O evento acontecerá no sábado, dia 5, em Butler, na Pensilvânia, mesmo local onde há três meses ocorreu um tiroteio em outro comício de Trump.