Os ataques contra os capacetes azuis da ONU mobilizados no sul do Líbano são "inaceitáveis", afirmou, nesta sexta-feira (18), em Beirute, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que é a primeira líder estrangeira a visitar este país do Oriente Médio desde a intensificação do conflito entre Israel e Hezbollah.