O Ministro das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, um dos rostos mais conhecidos da Ucrânia no cenário internacional, apresentou sua renúncia nesta quarta-feira, 4, antes de uma esperada remodelação do Gabinete. Ataques russos, enquanto isso, mataram pelo menos sete pessoas na cidade ucraniana de Lviv, um dia após um dos ataques com mísseis mais mortais desde o início da guerra.