Israel fez na madrugada de segunda-feira (30) — noite de domingo (29), no horário de Brasília — o primeiro ataque aéreo que atingiu diretamente o centro de Beirute, no Líbano, em quase um ano de conflito contra o Hezbollah. Na troca de fogo contra a milícia xiita radical, que se iniciou após a guerra em Gaza contra o Hamas ter sido desencadeada, o exército israelense, até então, tinha como alvo subúrbios da capital, além de outras regiões do Líbano.