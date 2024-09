Disputa

Igreja espanhola recorre à Justiça para expulsar freiras excomungadas de um convento

Arcebispado pediu desocupação do imóvel do século XV. Grupo de religiosas rompeu com o Vaticano em maio deste ano por considerar o papa Francisco um "usurpador"

16/09/2024 - 16h27min Atualizada em 16/09/2024 - 17h30min