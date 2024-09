Em mais um dia de audiências, a Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou na quarta-feira (18) um vídeo que mostra o momento em que as equipes de busca localizaram os destroços do submarino Titan, que implodiu em junho de 2023 com cinco ocupantes a bordo, enquanto se dirigia às ruínas do Titanic, no fundo do Atlântico Norte.