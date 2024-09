Os Estados Unidos anunciaram novos controles sobre a computação quântica, a fabricação de semicondutores e outras tecnologias avançadas, alinhadas com a decisão de parceiros internacionais, como Japão e Holanda, e impedindo o avanço de outros países, como a China. A medida, de acordo com o governo norte-americano, garante que os controles nacionais de exportação "acompanhem as tecnologias em rápida evolução".