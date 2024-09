Em seu segundo dia de compromissos em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um encontro agendado com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. Além disso, o petista deverá participar de eventos organizados pelo ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e pela fundação do fundador da Microsoft, Bill Gates. As informações são do g1.