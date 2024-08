Estado de Queensland

VÍDEO: helicóptero cai sobre unidade do hotel Hilton na Austrália

Acidente provocou a morte do piloto e um incêndio que forçou uma evacuação em massa do edifício. Pedaços torcidos das hélices caíram na piscina do prédio e um homem foi atendido com ferimentos graves

11/08/2024 - 21h02min Atualizada em 12/08/2024 - 15h21min