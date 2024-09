O ex-presidente Donald Trump lançou um livro cuja capa traz a icônica foto tirada logo após o atentado que sofreu em julho, na Pensilvânia. A versão autografada do livro está à venda por US$ 499 (cerca de R$ 2,7 mil), enquanto a edição comum custa US$ 99 (aproximadamente R$ 544). As informações são do portal g1.