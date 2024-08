Tensão na Ásia

Militares tomam o poder em Bangladesh e se reúnem com líderes estudantis

Comandante do exército, general Waker-Uz-Zaman, anunciou a formação de um governo provisório, prometendo reparar "todas as injustiças" e suspender o toque de recolher. Primeira-ministra Sheikh Hasina fugiu do país após 15 anos no poder

06/08/2024 - 06h07min Atualizada em 06/08/2024 - 07h07min