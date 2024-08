Tensão na Ásia

Primeira-ministra de Bangladesh foge do país, e militares anunciam governo provisório

Sheikh Hasina, 76 anos, tentou sufocar as grandes manifestações que tomaram as ruas desde o início de julho, mas foi obrigada a fugir após um dia de distúrbios que deixou quase cem mortos, no domingo (4)

05/08/2024 - 09h17min Atualizada em 05/08/2024 - 10h43min