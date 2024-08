Tensão no Oriente Médio

Irã rejeita apelo de países ocidentais para abandonar ameaças a Israel

EUA, França, Reino Unido, Itália e Alemanha pediram fim das "ameaças contínuas de um ataque militar" na região; iranianos e aliados prometem responder aos assassinatos do líder do Hamas e do comandante militar do Hezbollah libanês

13/08/2024 - 08h22min Atualizada em 13/08/2024 - 09h56min