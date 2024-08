Conflito no Oriente Médio

Ataque próximo a Tel Aviv deixa dois mortos

Outras duas pessoas ficaram feridas. Momento é de grande tensão em Israel e na região, após ameaças de represálias do Irã, do Hamas e do Hezbollah aos assassinatos de seus dirigentes

04/08/2024 - 07h06min Atualizada em 04/08/2024 - 08h25min