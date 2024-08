Efeito geopolítico

Líder do Hamas foi morto com "projétil de curto alcance", afirma Guarda Revolucionária do Irã

Segundo comunicado, o ataque foi "apoiado pelos Estados Unidos", com disparo "de fora do local onde os hóspedes estavam alojados, provocando uma forte explosão". A Guarda também atribui a operação a Israel e promete "punição severa no momento, local e maneira apropriados"

03/08/2024 - 08h54min Atualizada em 03/08/2024 - 12h41min