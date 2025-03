Trump confirma taxas sobre Canadá e México e anuncia tarifas sobre importações agrícolas 

Presidente afirmou que países não fazem o suficiente para impedir a entrada de fentanil nos EUA. ROBERTO SCHMIDT / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a aplicação das taxas de 25% sobre importações do Canadá e do México, e de 20% para produtos da China a partir de terça-feira (4). Nesta segunda (3), ele também assinou decreto para aplicar tarifa sobre produtos agrícolas de fora do país.

As taxas contra os países americanos entrariam em vigor no início de fevereiro, mas um acordo firmado com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, adiou a aplicação em um mês.

Com o vencimento do prazo, Trump confirmou o início da taxação a partir desta terça (4). Os dois países são seus parceiros no tratado de livre-comércio T-MEC.

México e Canadá haviam se comprometido a tomar medidas contra a entrada de fentanil — opioide sintético que mata milhares de pessoas de overdose nos EUA — e imigrantes ilegais nos Estados Unidos pelas fronteiras com os dois países. Na quinta-feira (27), Trump disse que as drogas continuam entrando nos EUA "em níveis muito altos e inaceitáveis".

O tráfico de fentanil também é a justificativa utilizada pelo presidente norte-americano para uma tarifa geral adicional de 10% sobre as importações oriundas da China, além dos 10% iniciais que estão em vigor desde o início de fevereiro.

Reações

A presidente do México pediu, nesta segunda, "coragem, serenidade e paciência", mas alertou que seu país está preparado.

— Qualquer que seja a decisão, temos um plano — disse a mandatária em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

O premier canadense argumenta que menos de 1% do fentanil e dos migrantes que entram irregularmente nos Estados Unidos o fazem através da fronteira canadense.

No domingo, Trudeau disse que Ottawa seguirá trabalhando para garantir que não haja novas tarifas mas, assim como o México, tem prevista "uma resposta" que é "forte, inequívoca e proporcional".

A administração do país asiático ainda não havia se manifestado até a atualização mais recente desta reportagem.

Taxas sobre produtos agrícolas importados

Donald Trump também anunciou nesta segunda a aplicação de tarifas sobre produtos agrícolas importados, a partir de 2 de abril, mas não detalhou qual será o valor a ser adotado.

"Aos grandes agricultores da América: preparem-se para começar a produzir uma grande quantidade de produtos agrícolas que serão vendidos DENTRO dos Estados Unidos”, disse Trump na sua rede Truth Social.