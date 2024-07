O presidente da Argentina, Javier Milei, assinou, nesta terça-feira (9), um pacto com os governadores das províncias do país que prevê diversos compromissos como o de reduzir a despesa pública para níveis históricos de cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB).



— Reduzir drasticamente o peso do Estado na nossa economia é a nossa missão mais importante e mais difícil — disse Milei na assinatura do chamado "Pacto de Maio".