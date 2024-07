Kamala Harris está conquistando seu espaço entre a geração Z, ainda que por meio de memes. Em uma publicação no X (antigo Twitter), no domingo (21), a cantora britânica Charli XCX, sucesso entre os jovens, chamou a vice-presidente de “Brat”. O termo, além de ser o nome do último álbum da cantora, é utilizado pelos internautas para descrever crianças e adolescentes rebeldes, no bom sentido da palavra.