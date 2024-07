Justiça federal Notícia

Juíza arquiva processo contra Donald Trump sobre documentos confidenciais

Ex-presidente enfrentava 31 acusações de retenção intencional de informações de defesa nacional, incluindo registros do Pentágono e da CIA, cada uma punível com até 10 anos de prisão. Decisão ocorre dois depois do republicano ter sido alvo de um atentado em um comício na Pensilvânia

15/07/2024 - 12h06min Atualizada em 15/07/2024 - 13h20min