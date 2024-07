América Latina Notícia

Itamaraty faz alerta de segurança para brasileiros após protestos contra Maduro na Venezuela

Dia após as eleições presidenciais foi marcado por manifestações em várias regiões da capital, Caracas, e outras cidades do interior do país. Oposição diz que pleito foi fraudado e diz ter como comprovar

30/07/2024 - 08h34min Atualizada em 30/07/2024 - 08h43min