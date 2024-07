Eleição nos EUA

Influente congressista democrata Adam Schiff pede a Biden que retire candidatura

Um dos membros mais influentes do partido manifestou preocupação com a saúde e acuidade mental do presidente e pediu que ele "garanta seu legado" deixando a disputa

17/07/2024 - 15h35min Atualizada em 17/07/2024 - 18h12min