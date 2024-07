O partido Reformista, de extrema direita, conseguiu ocupar 4 dos 650 assentos no parlamento britânico após as eleições gerais dessa quinta-feira (4). Apesar de ser o oitavo partido com maior número de assentos, os reformistas foram os terceiros mais votados, com 14,3% dos votos, superados apenas pelos trabalhistas (33,7%) e conservadores (23,7%), segundo dados quase definitivos.